Entrenador del Inter y opción de Vidal: "Los directores están trabajando"

El entrenador del Inter de Milán, Luciano Spalletti, se refirió este viernes a la posibilidad de fichar para la temporada 2018-2019 al mediocampista chileno Arturo Vidal, quien estaría buscando club al no tener el protagonismo esperado en el Bayern Münich tras el arribo al banco de Niko Kovac.

Consultado por la opción de contar con el formado en Colo Colo y ex Juventus, el técnico que dirigiera a David Pizarro en AS Roma aseguró hoy no saber que jugador tiene en carpeta la directiva ‘neroazzurra’, aunque siempre interesan jugadores con carácter polifuncional.

"Los directores están trabajando, estas cosas se definen después de comenzar la preparación. Nos encontramos con los nuevos y vimos que había una necesidad de hacer otra cosa", expresó Spalletti.

"Para cubrir los dobles roles de un equipo necesitamos otros jugadores, necesitamos 23 jugadores y luego necesitamos a peones dobles", añadió.

La prensa italiana asegura que el Inter tiene como principales candidatos para reforzar el plantel al defensa croata Sime Vrsaljko y al ‘Rey Arturo’, este último también en carpeta del Manchester United y el Atlético de Madrid.