Aldo Schiappacasse se va del Canal 13 molesto por cambios en el área deportiva

Aldo Rómulo Schiappacasse, uno de los más exitosos periodistas deportivos de la escena nacional anunció su alejamiento definitivo del Canal 13, dónde estuvo -coincidentemente- por 13 años.

Sobre los motivos del periodista para separarse de la estación televisiva explicó que "Me voy de Canal 13, es una decisión tomada. Lo tenía claro desde que terminó la Copa Confederaciones, desde que asumió la nueva administración", según confirmó en una entrevista con El Mercurio.

El también profesor y cinéfilo se mostró desde un principio molesto por las modificaciones que se implementaron en el área deportiva de la señal privada, así como por la manera en que el mismo canal decidió enfocar la transmisión del Mundial de Rusia, lo que entre otras cosas implicó la realización de la transmisión de los partidos desde Santiago.

"A mí no me gusta trabajar en un canal que no esté dispuesto a afrontar las transmisiones televisivas como creo que hay que hacerlas. O que no tenga el ímpetu o el entusiasmo necesario para hacer un área deportiva como corresponde hacerla", indicó.

Y agregó que "Cuando tienes a tu equipo transmitiendo en las mismas condiciones que tienes al espectador, la cantidad de información que se pierde es infinita. Fue muy doloroso transmitir el Mundial en esas condiciones. Retrocedimos mucho en esto".

De momento no se tiene mayor información sobre el nuevo paradero televisivo del periodista.