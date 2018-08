Angelo Araos fue presentado en Corinthians: "Para mí es un orgullo jugar en este club"

El joven volante chileno Angelo Araos fue presentado durante este martes como nuevo jugador del Corinthians de Brasil, equipo al que llegará luego que se usara su cláusula de salida desde la Universidad de Chile.

En su primera conferencia de prensa con la camiseta del "Timao", el mediocampista agradeció la oportunidad que le ofreció el club de iniciar su carrera en el extranjero.

"Para mí es un orgullo jugar en este club, donde han pasado grandes jugadores con mucha experiencia y también quiero ser uno de ellos", expresó.

Araos también habló de su salida desde el equipo universitario, la que se generó cuando el plantel estaba concentrado en Antofagasta para jugar ante el local por el Campeonato Nacional.

"Fue una salida muy dura, me costó dejar ese club, porque me gusta y me recibió muy bien, pero esto es lo que quiero", señaló el jugador.

El chileno ya tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y sería citado para disputar la Copa de Brasil.