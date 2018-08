"Mago" Jiménez: "Me gustaría jugar en Chile"

Universidad de Chile trabaja contra el tiempo para poder sumar un refuerzo que reemplace a Ángelo Araos y Mauricio Pinilla, quienes acaban de dejar la institución por distintas razones.

Y en ese sentido, la prioridad es el mediocampo, siendo Gonzalo Espinoza del Kayserispor de Turquía, aunque no se descarta otro potente nombre.

Según dio a conocer ‘La Tercera’, Luis Jiménez, quien se acaba de desvincular del Al-Gharafa de Qatar es un nombre que fue puesto en la mesa y seduce a la directiva de Azul Azul.

“Nadie me ha llamado de la U, pero no me gusta hablar mucho. No soy de vender humo, pero sí te puedo decir que terminé mi contrato en Qatar y soy jugador libre”, expresó el ‘Mago’ al matutino.

Asimismo, reconoció que le gustaría volver a jugar en Chile y que la posibilidad más cercana la tuvo hace un tiempo, cuando lo contactó Palestino, club en que se formó para un retorno.

“Acá en Chile lo más concreto fue una conversación que tuve Palestino, pero no sé si es el momento de volver al club, pero sí me gustaría jugar en Chile”.

“Futbolísticamente estoy bien, me he lesionado una vez en los últimos tres años. Pero te insisto, no soy de vender humo. No me interesa dar mis estadísticas para vender humo a la gente”, puntualizó.

Finalmente, Jiménez, quien se encuentra de vacaciones en el país hasta el domingo, reconoció que en caso de recibir una oferta, la analizaría con calma, incluso, haciendo un esfuerzo económico.

“Tengo claro que los mercados son diferentes. Sería imposible volver a Chile con el mismo contrato que tuve en Emiratos Árabes o en Qatar. Haría un esfuerzo, pero tendría que haber algo concreto para poder hablarte de eso”, cerró.