En Argentina recordaron el día que Arturo Vidal "se burló" de Lionel Messi

La llegada del volante chileno Arturo Vidal al FC Barcelona no dejó indiferente a nadie, especialmente a los medios argentinos, quienes enfatizaron las polémicas que protagonizó el nacional con su futuro compañero, Lionel Messi.

Tanto diario Olé como La Nación recordaron "el día que Vidal se burló de Lionel Messi", puntualizando las declaraciones del "Rey Arturo" a un canal brasileño, donde recordaba las dos Copa América que consiguió Chile ante la Albiceleste.

"Hay que preguntarle si él se quedó con miedo conmigo. Le gané todas las finales y si nos enfrentamos de nuevo, volveré a ganar", señaló Vidal en aquel entonces, todo en un contexto de broma.

Las crónicas argentinas inmediatamente lanzaron las dudas de cómo sería la relación entre ambos en el cuadro azulgrana, aunque en varias oportunidades el nacional ha alabado al referente del club catalán.

"Es difícil hablar de él porque es el mejor del mundo, pero al selección argentina no lo acompaña mucho y no lo ayudan a hacer el fútbol que él sabe. Por eso se le complica tanto. Mucho no puedo hablar, porque no he visto los partidos", señaló hace un par de meses.