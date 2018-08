Angelo Henríquez: "La U es un equipo grande y hay que representarlo como corresponde"

El delantero chileno, Angelo Henríquez, llegó al país procedente desde México para convertirse en el nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

Y en el aeropuerto de Santiago sostuvo que se encuentra motivado para ser un aporte al equipo y ayudarlo a salir del irregular momento por el que atraviesa.

"La U es un equipo muy grande, de mucha calidad en el plantel, con buena infraestructura, es un club de primer nivel y estar en casa es una motivación más", expresó el ahora exAtlas de México, según consignó Radio Cooperativa.

"Jugar en la U es muy importante, porque lo ve mucha gente, y siempre va a estar esa presión. Es un equipo grande y hay que representarlo como corresponde", complementó.

Asimismo, en relación a su momento futbolístico aclaró que "me he mantenido entrenando, el semestre pasado jugué, y me siento muy bien, y me siento capaz de hacerlo lo mejor posible. "La idea es dar lo mejor de mí y ojalá ganar cosas importantes".

Finalmente, el ariete cuya llegada sería oficializada en las próximas horas confirmó que ya sostuvo un diálogo con el técnico Frank Darío Kudelka, por lo que espera rápidamente estar a disposición para poder jugar.