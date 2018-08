Luciana Aymar y su relación con Fernando González: "Lo conocí en un momento difícil para mí"

08:43 La argentina, campeona olímpica y del mundo del hockey césped, abordó cómo el ex tenista la ayudó a manejar su retiro del deporte de alto rendimiento.

La multicampeona argentina del hockey césped, Luciana Aymar, se refirió en conversación con LUN a sus proyectos en el país y a su relación con el ex tenista Fernando González.

Aymar trabajará en el país en clínicas de hockey en conjunto con una marca de ropa deportiva y dijo que tras dos años viviendo en el país "estoy más tranquila y más con estos proyectos de clínicas y charlas con Under Armour, que me ayudan a establecerme un poco más".

"Yo me vine acá por Fer, por mi pareja", destacó la trasandina, quien añadió que "por haber sido ambos deportistas de alto rendimiento entendemos mucho los momentos del otro, somos bastante independientes. Él dejo hace más que yo de jugar al tenis, entonces también tuvo que ayudarme un poco a soltar el deporte y pasar por ese vacío difícil que tienen todos los deportistas" dijo Aymar.

La argentina además añadió que "lo conocí en un momento difícil para mí y él me ayudo a tomar esas decisiones".

"Me animaba a empezar a hacer cosas disitintas, porque yo me animaba en el hockey y quizás en otros aspectos no era de animarme tanto. Ya el hecho de animarme a venir acá por amor es animarme a otra cosa y para mí fue importante" dijo.