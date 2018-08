Mourinho: "Tendré que centrarme en los jugadores que tengo" AGENCIAUNO 12:47 El técnico portugués del Manchester United, equipo en el que milita Alexis Sánchez, se mostró molesto por la escasa actividad del club en el fichaje de nuevos jugadores.

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha pedido "dejar de pensar en el mercado" de fichajes, un día antes del debut de su equipo en la Liga Premier en casa ante el Leicester City, y ha afirmado que tendrá que centrarse "en los jugadores" de los que dispone.



El técnico portugués, a punto de comenzar su tercera temporada en Old Trafford, se mostró irritado durante la pretemporada, molesto al parecer por la actividad de su club en el mercado de verano.



"No estoy muy confiado y el mercado cierra hoy, así que, al menos para mí, es hora de dejar de pensar en el mercado, porque estará cerrado", dijo en una rueda de prensa el jueves. "Tendré que centrarme en los jugadores que tengo y en el primer par de partidos", añadió.



No obstante, no tardó en recordar que su club fue el que más cerca estuvo del Manchester City la temporada pasada, incluso aunque quedó a 19 puntos. "En primer lugar, para mí es difícil creer que terminamos segundos", señaló.



"Cuando escucho y leo, no mucho, pero a veces lo hago, es difícil creer que acabamos segundos, porque vosotros sois capaces de hacer que la gente que acabó segunda parezca que descendió, y a la gente que no gana nada y termina por debajo de nosotros, les hacéis parecer ganadores en serie", prosiguió.



"Para mí es difícil comprender, sentir, creer que terminamos segundos. Gané ocho campeonatos y tres Ligas Premier, pero sigo pensando que el segundo puesto de la temporada pasada fue uno de mis grandes logros en el juego", afirmó.



Mourinho, que no podrá contar con Nemanja Matic, Antonio Valencia, Ander Herrera y Marcos Rojo el viernes, criticó una vez más la falta de tiempo de preparación antes del comienzo de la temporada, ya que muchos de sus jugadores acaban de volver a los entrenamientos después del Mundial de Rusia.



"En el fútbol se necesita tiempo para trabajar y para que los jugadores trabajen en el campo y no lo hemos tenido hasta ahora", indicó. "Durante la pretemporada parecía que estaba diciendo algo absolutamente inadecuado y loco, pero lo repito y quizás mañana la reacción sea igual: la pretemporada es difícil cuando no tienes a los jugadores para jugar, así de simple", concluyó.

