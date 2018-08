La U presentó oficialmente a Gonzalo Espinoza y Ángelo Henríquez

14:29 Los azules presentaron a sus ex jugadores que retornaron al club como refuerzos para lo que resta de la segunda mitad de la temporada, en cuyo comienzo los universitarios han tenido un paupérrimo desempeño.

Este jueves en el Centro Deportivo Azul, Gonzalo Espinoza y Angelo Henríquez fueron presentados de manera oficial como los últimos refuerzos de Universidad de Chile para afrontar el segundo semestre.

Espinoza, llega por tres años y medio a los universitarios, ocupando la camiseta número 27 que dejó Fabián Monzón, teniendo la responsabilidad de reemplazar a Lorenzo Reyes.

Mientras, Henríquez regresó a la institución con un acuerdo por tres temporadas para reemplazar a Mauricio Pinilla y vestirá la dorsal número 9.

“Cuando uno llega a la U la presión siempre va a estar y esa presión es salir campeón, nada más que eso”, expresó el ´Pitbull’ Espinoza.

Asimismo, enfatizó que se encuentra en perfectas condiciones, por lo que espera poder estar ante Unión Española. “Vengo de una buena pretemporada. He entrenado estos dos días y espero estar este fin de semana. Una siempre quiere estar”.

Por su parte, el ex Atlas al ser consultado por la camiseta que ocupará, tomando la de Mauricio Pinilla, aclaró que "es un número. No es algo que me vaya a cambiar como jugador. Es el número que quise cuando chico, es la camiseta con la quería debutar en la U. Feliz de poder utilizarla”.

Ambos jugadores podrían ser considerados este fin de semana por el técnico Frank Darío Kudelka en el compromiso ante Unión Española, fijado para este sábado a las 17:30 horas en el estadio Santa Laura.