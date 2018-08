Ronald Fuentes: "No he pensado en renunciar”

15:45 El gerente deportivo aclaró que no se la pasa por la cabeza la opción de dejar el cargo en Universidad de Chile. “Yo sigo trabajando con mis capacidades, tratando de hacerlo sin errores", sostuvo.

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, se refirió a la continuidad en su cargo, remarcando que no tiene contemplado dar un paso al costado.

"No he pensado en renunciar. Soy yo primero, después la Universidad de Chile. Yo soy un trabajador y ellos tendrán que evaluar. Eso no ha pasado. Yo sigo trabajando con mis capacidades, tratando de hacerlo sin errores", expresó el extécnico de Universidad de Concepción.

"Estoy muy contento en el club, llevo un año y medio trabajando. Ya habrá tiempo para hacer evaluaciones, las cosas buenas y las cosas malas, pero siempre con la idea de ir mejorando para seguir entregando mi mayor capacidad a Universidad de Chile”, agregó.

Cabe consignar que Fuentes ha sido criticado por las salidas de Ángelo Araos y Mauricio Pinilla, lo que obligó a invertir en reforzar al plantel con las llegadas de Angelo Henríquez y Gonzalo Espinoza.

"Hemos traído a jugadores importantes, que querían estar acá. Conocen la institución. Es un gasto proyectado y van a sumar mucho a la institución. En diciembre veremos, ahora la misión es remontar. Nosotros haremos un plan y lo presentaremos a la comisión fútbol cuando corresponda", comentó.

Mientras, en relación a la demanda que interpuso Mauricio Pinilla contra Azul Azul, el directivo evitó referirse al tema, aclarando que todo está en manos de los abogados.