Julio Barroso y los próximos desafíos de Colo Colo: "Hay que ir con lo mejor al Superclásico"

El defensa Julio Barroso sostuvo que el plantel se encuentra con el mejor ánimo tras el triunfo ante Corinthians para empezar a descontar puntos a los punteros en el Campeonato Nacional.

"Cuando se gana un partido tan importante el ánimo siempre es bueno. Tenemos a la vuelta un encuentro por el campeonato y queremos seguir ganando", expresó el zaguero en relación al cotejo ante San Luis.

Asimismo, al ser consultado sobre las opciones de quedarse con el título, pese a la desventaja de 9 puntos con los punteros, Universidad Católica y Concepción, remarcó que aún nada está definido.

"No vemos lejano el título en el campeonato. Aún tenemos que enfrentarnos con Católica o la U. de Concepción. Además el formato de la Copa nos permite seguir en la pelea".

“No queremos dejar más terreno en el campeonato y esperamos comenzar a descontar puntos este fin de semana", complementó.

Por el partido con Universidad de Chile, que se jugará el próximo 25 de agosto, el zaguero expresó que "ya tenemos asumido que vamos a tener que jugar con todos los jugadores que estén dispuestos. Hay que ir con lo mejor al Superclásico, nos toca así y no nos modifica en nada".

A su vez, al ser consultado sobre la renovación de su contrato, sostuvo que de momento no es un tema que le preocupe, ya que, solo está enfocado en poder aportar al club.

“Lo que más quiero es ser útil para el equipo. Por ahora no pienso en que mi contrato finaliza a fin de año, solo me preocupa aportar lo mejor para el club".

"Hoy no puedo hablar de una renovación porque hoy vengo saliendo de una lesión. No me apresuro, el día que veamos ese tema quiero ver si estoy al nivel que se requiere en un club tan grande como Colo Colo", cerró.