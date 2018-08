Lothar Matthaus: “Lamento demasiado que Vidal se haya ido del Bayern Munich”

11:31 La leyenda y ex entrenador alemán, afirmó que el "Barcelona se llevó a un gran jugador”.

El volante y una de las leyendas del Bayern Munich, Lothar Matthaus, lamentó la partida del chileno Arturo Vidal al Barcelona, reconociendo que “era su jugador favorito”.

"Yo lo extraño mucho, es mi jugador preferido, lamento demasiado que se haya ido del Bayern Munich. Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir, es un jugador que me gusta mucho y con quien me identifico, pero lamentablemente tuvo que partir", expresó el campeón del mundo en Italia 90’ a El Gráfico Chile.

"Vidal se tuvo que ir porque tenía mucha competencia en su puesto, Bayern tiene a muchos jugadores jóvenes en esa zona, a quienes quiere promover. Son decisiones que hay que tomar", complementó en relación a los motivos de su salida del elenco bávaro.

Finalmente, Matthaus no escatimó en elogios para el volante chileno, remarcando que el conjunto ‘cule’ se llevó un jugador que ayaudará al equipo a conseguir la Champions League.

"Barcelona se llevó a un gran jugador, que sin duda va a ser importante para ellos en la pelea por ganar la Champions League. Entra muy bien en el perfil de Barcelona, porque juega el ‘tiqui taca’ a la perfección, será un aporte para ellos en todos los torneos que jueguen".