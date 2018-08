Buljubasich y los arbitrajes: “En realidad estamos un poco preocupados”

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, se mostró molesto por las últimas decisiones arbitrales, que a su juicio, han perjudicado al conjunto cruzado.

“Se hizo un buen partido, a pesar de arrancar perdiendo se pudo dar vuelta. Estuvimos muy cerca de poder ganarlo. Lamentablemente surge la instancia de fallos arbitrales, que en realidad estamos un poco preocupados. Si bien entendemos que los árbitros se pueden equivocar para los dos lados, sentimos y venimos viendo que durante la temporada ha habido muchos más fallos que nos han perjudicado que los que nos han favorecido, nuestra idea es que no nos favorezcan, pero que tampoco nos perjudiquen”, sostuvo en rueda de prensa.

“Arrancar los partidos perdiendo con penales como el del otro día o el de Everton tiene una connotación especial. Porque uno juega con la injusticia, el jugador se pone más ansioso, siente la sensación de impotencia de estar perdiendo un partido que no se merece perder. Ojalá que estas situaciones se terminen para poder finalizar lo que queda del campeonato con mayor tranquilidad", remarcó.

Y en ese sentido, puntualizó que “lo que pedimos es que no se equivoquen ni a favor ni en contra nuestra y más que pedir, estamos manifestando nuestro malestar y disconformidad con la situación, que no da lo mismo equivocarse que no equivocarse, creo que hay que estar mucho más atento”.

“A mí no me alcanza con que me digan que se equivocan con todos los equipos, pero si a la larga se equivocan más con Católica que con otros, nos están perjudicando”.

Finalmente, al ser consultado si cree que con esto se busca bajar del liderato a Universidad Católica puntualizó que “no creo que se organicen para hacer daño, eso no sería bueno y creo que no corresponde. Pero más que nada la idea de manifestar nuestro desacuerdo con lo que está pasando tiene que ver con la suma y resta de los arbitrajes que hemos tenido”.