Lionel Messi no volverá a jugar por Argentina en 2019

Este martes en Argentina se dio a conocer la noticia del retiro “temporal’ de Lionel Messi al seleccionado trasandino.

La información la dio a conocer el periodista, Hernán Castillo, de TNT Sports LA, quien confirmó que el capitán del Barcelona se ausentará por un tiempo indeterminado del conjunto albiceleste.

"Messi no vuelve a la Selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuándo va a jugar", sostuvo.

De esta forma, de momento Messi no estará en los duelos amistosos de este 2019 ante Guatemala, Colombia y Brasil.