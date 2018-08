[VIDEO] Arturo Vidal: "Espero marcar un gol en el Camp Nou para poder sentir el aprecio de la gente"

El volante chileno Arturo Vidal habló sobre sus primeros días en el FC Barcelona, asegurando que uno de sus mayores deseos es poder marcar un gol en el Camp Nou para ser valorado por los hinchas.

En una entrevista al sitio oficial del club azulgrana, el mediocampista habló sobre sus orígenes y el esfuerzo que tuvo que hacer junto a su madre para lograr ser un futbolista profesional.

"Tuvimos una niñez dura con mi madre sola y cinco hermanos, mi madre fue papá y mamá, sacrificó cosas que uno no se imagina, por suerte salieron las cosas bien y yo pude hacer mi carrera como futbolista y darle una mejor vida", señaló.

Sobre el primer encuentro que jugará de local en Barcelona, el que se realizará por la disputa del trofeo Joan Gamper ante Boca Juniors de Argentina, el nacional expresó su entusiasmo por su primer encuentro directo con la afición catalana.

"En el Camp Nou nunca he podido jugar, cuando pisé el césped por primera vez fue increíble. Espero marcar para poder sentir el aprecio de la gente. Quiero que empiecen los partidos para poder cambiarme en este vestuario", expresó.

Vidal también respondió por su vínculo con Claudio Bravo y Alexis Sánchez, los otros chilenos que ya pasaron por el cuadro español.

"No he hablado mucho con Claudio ni con Alexis, un poco con Alexis, ayer, tenemos el mismo representante y hablamos un poco. No he hablado mucho con ellos. Sé que estuvieron los dos acá, lo hicieron muy bien. Vengo muy contento a mostrar lo mío, todo lo que sé", contó.

El mediocampista tuvo especiales palabras para las figuras con las que compartirá en el camarín, entre las que se destacan Liones Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué.

"Messi es el mejor de la historia, por lo que es y lo que hace. Es una alegría, estoy muy feliz de poder compartir un camarín con él, no solo con él, con Suárez, con Piqué, con todos los grandes jugadores que hay en el equipo. Espero ser un aporte, ganarme mi lugar acá y ayudar a lograr todos los objetivos que se merece el Barcelona", puntualizó.