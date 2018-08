Técnico de la U descartó dosificar jugadores pensando en el duelo ante Colo Colo

14:59 Frank Kudelka dijo que "no cuidaremos a los jugadores con amarilla. Para nosotros es muy importante este partido. No podemos saltarnos pasos". Los azules se miden el sábado ante O'Higgins, en la previa del superclásico del fútbol chileno.

El técnico de Universidad de Chile, Fank Darío Kudelka aseguró que no se guardará nada este fin de semana ante O’Higgins, descartando de plano una dosificación pensando en el superclásico ante Colo Colo de la próxima semana, pese a que algunos jugadores están a una amarilla de la suspensión.

"No cuidaremos a los jugadores con amarilla. Para nosotros es muy importante este partido. No podemos saltarnos pasos (…) Yo trato de visualizar lo primero que tengo y eso es O'Higgins. Después está lo de la otra fecha.", expresó el DT en rueda de prensa.

Y ya pensando en el superclásico, al ser consultado sobre los 16 años que los azules no han logrado ganar en el estadio Monumental, resaltó que "no pensando tanto en eso. Desde que llegué acá lo único que escucho es sobre los años que la U no le gana a Colo Colo en su cancha".

"Cuando más piensas que te vas a quemar, te quemas. No hay que pensar demasiado en eso, considerando que tenemos soluciones y capacidades como para poder triunfar, que es lo que pretendemos. Pero por otro lado, no cometer el error que yo estoy cometiendo ahora, que es hablar del superclásico cuando hay otro partido de por medio”, remarcó.

Mientras, en relación a la posible presencia de Jean Beausejour sentenció que “es un jugador que uno se imagina siempre en el equipo. Pero aún necesita recuperación. Lo evaluaremos y jugará si está bien. No queremos arriesgarlo. Faltan 10 días para el clásico, para mí es apetecible".