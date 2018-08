Beñat se desmarcó de los dichos del "Tati": "Nadie duda de la profesionalidad de los árbitros" 17:09 Luego de que el gerente deportivo de la Universidad Católica reclamó por las decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron al club, el entrenador dijo que "en ningún momento vamos a dudar de que el arbitraje será bueno y adecuado".

El entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, adelantó lo que será el duelo ante Curicó Unido de este fin de semana y, de paso, enfatizó que “no duda del profesionalismo de los árbitros”, en días marcados por las críticas a los arbitrajes.

“Será un partido muy intenso. Curicó tiene jugadores de muy buen pie, jugadores en ataque que han sabido marcar diferencias y un nuevo cuerpo técnico que sabe hacer bien las cosas. Será sobre todo un partido muy intenso, a ellos les gusta pelear la posesión del balón, vamos a intentar dominar el partido nosotros”, expresó el DT en rueda de prensa.

A su vez, reconoció que se deberán tomar algunos resguardos ante los ‘torteros’, especialmente en los balones detenidos. “Debemos tener cuidado en balones parados. Si bien Calera es un equipo que hace daño en ataque, estuvimos sólidos. Defendimos bien todas las pelotas paradas y casualmente el último balón no fue así. Con Colo Colo pasó igual, pero a veces el agotamiento y la tensión provoca fallas, que son normales en la temporada”.

Mientras, en relación a los arbitrajes, el español enfatizó que “nadie duda de la profesionalidad de los árbitros (…) Mi expectativa es que haga un buen partido y que sea imparcial. El club manifestó circunstancias adversas que nos han venido pasando. Se expresó con todo el respeto y conducta adecuada, representando también a la hinchada. A partir de ahí las cosas se pueden comentar, pero en ningún momento vamos a dudar de que el arbitraje será bueno y adecuado”.

Finalmente, al ser consultado sobre Francisco Gilabert, quien fue designado para conducir el cotejo ante Curicó puntualizó que “Creo en la profesionalidad de los árbitros y que harán lo mejor posible. Si el historial no es de lo mejor, no quita que nosotros pensemos que en este partido será imparcial y hará un buen arbitraje. Creemos que la intención siempre es la mejor, si pasan cosas lo comunicaremos con respeto”.



