César Pinares: “No me siento con ningún peso encima”

Este viernes en rueda de prensa. César Pinares, aseguró que no se siente presionado para tomar las riendas del mediocampo de Colo Colo este fin de semana ante Iquique, donde asoma como el reemplazante de Jorge Valdivia.

“Me vengo preparando de hace tiempo. Estoy con harta confianza y si me toca estar, espero hacerlo bien y aportar con mi granito de arena. Lo tomo tranquilo, no me siento con ningún peso encima. Siempre trato de pelear un puesto y entregar mi granito de arena para que el equipo pueda ganar".

A su vez, al ser consultado por la disputa por un lugar en el once titular en el equipo de Héctor Tapia, recalcó que "todo el plantel estamos día tras día peleando por un puesto de manera sana. Queremos meterle presión al técnico para que sepa que estamos con ganas y queremos aportar al equipo".

Finalmente, en relación al Superclásico ante Universidad de Chile comentó que aún no lo empieza a vivir ya que, la prioridad es Deportes Iquique.

"Lo primero es el fin de semana, un partido importante. Después viene Superclásico y Libertadores pero pensamos en el partido del domingo que es muy importante para seguir peleando en el campeonato".