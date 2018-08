Gonzalo Jara es duda para el clásico por lesión

17:42 El zaguero, quien ha visto los dos últimos partidos de la U desde la banca, podría no ser convocado, debido a que esta jornada abandonó la práctica por una molestia en la zona de la pelvis.

Gonzalo Jara podría convertirse baja en Universidad de Chile para el superclásico. Y pese a que el zaguero no es titular, una molestia muscular le impediría incluso estar sentado en el banco de suplentes.

Esto debido a que en la práctica de este martes, el defensor abandonó en el calentamiento producto de una molestia muscular en la zona de la pelvis, por lo que el cuerpo médico determinó que no entrenara para realizar exámenes.

De esta forma, se espera el resultado de los estudios para determinar la magnitud de la lesión y su inclusión o no dentro de la nómina para el choque ante Colo Colo.

A su vez, Jean Beausejour, pese a estar entrenando, no se encuentra con el alta médica. Mientras, delantero Leandro Benegas, no alcanzó a recuperarse y no estará ante los albos.