Héctor Tapia: "Como colocolino no hay mayor alegría que ganarle a la U"

En la antesala al superclásico, el técnico Héctor Tapia, aseguró en rueda de prensa que en caso de tener que elegir, prefería vencer a Universidad de Chile que avanzar a la siguiente ronda del certamen. No obstante, aclaró que ambos son los objetivos.

"Si tuviera que elegir, yo creo que ganar el fin de semana, porque en Copa Libertadores no me había tocado clasificar a una siguiente ronda y ahora estoy a punto de clasificar a otra, pero como colocolino no hay una alegría mayor", expresó.

Y en esa misma línea puntualizó que “espero ganar los tres puntos y seguir con la ilusión de pelear el torneo”.

En cuanto a la oncena que afrontará el superclásico señaló que será muy similar al que venció al ‘Timao’ en la Libertadores. “Vamos a presentar un equipo muy parecido al que enfrentó a Corinthians. Si bien faltan algunos días, mostraremos algo parecido”.

A su vez, consultado sobre la presión, remarcó que “es para los dos equipos. Trabajamos para ganar todos los partidos no solamente este. Sabemos la importancia que tiene el clásico y le queremos dar una alegría a nuestros hinchas".

Finalmente, tuvo palabras para el arengazo de 11 mil hinchas albos en el estadio Monumental: "Un arengazo siempre te deja la motivación alta, mucho más si es un día de semana y ver la gran cantidad de gente que vino a alentarnos".