Kudelka: "Tendremos que hacer más goles que Paredes"

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, analizó lo que será su primer superclásico ante Colo Colo, resaltando que el equipo buscará romper la racha de 17 años sin victorias en Macul

“Lo tomo como un buen desafío, es una buena oportunidad para nosotros de ser parte de la historia más linda, ganando el partido", expresó el DT en rueda de prensa.

"Bajo ningún punto de vista debo hacerme eco de todo eso, o sería cargarme con algo que energéticamente me pondrá mal, me puede generar dudas, hasta miedos, y tampoco me puedo hacer cargo de algo que no ha transcurrido mientras esté", agregó.

A su vez, al ser consultado por Esteban Paredes, reconoció que es un gran jugador por lo que “tendremos que hacer más goles que Paredes. Es un muy buen jugador y lo valoro, lo veo de esa manera porque me gusta el fútbol".

"Por lo que ha hecho es un jugador de cuidado, sabemos que se envalentona en estos partidos. Como equipo, tenemos que ser superiores a él y su equipo", complementó.

Finalmente, reconoció que el banderazo “es un día menos de trabajo, no voy a negarlo. Pero también debo considerar que la gente quiere estar cerca. Es algo de la cultura y que se viene haciendo hace tiempo, y así debo entender