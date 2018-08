Ex DT de Argentina: "Bielsa es lo más marketinero que he visto en mi vida"

El ex entrenador de la selección de Argentina, Alfio Basile, lanzó duras críticas en contra del director técnico de Leed United, Marcelo Bielsa, que se mantiene invicto en la segunda división de Inglaterra.

En declaraciones consignadas por La Nación , el "Coco" afirmó que "no quiero hablar de Bielsa porque es lo más marketinero que he visto en mi vida. No debe ser su culpa porque me parece un muy buen tipo, pero no me explico cómo televisan un partido de la B. ¿Quién paga eso? ¡Averiguá! ¿Quién pagó cuando dirigió al Lille? Yo no lo puedo creer".

"Nunca agarra un equipo grande, con obligación de ganar. Ahora, como técnico, todos los jugadores dicen que es un muy buen técnico, y si coincide la mayoría", continuó.

Basile agregó que habló con Bielsa una sola vez, cuando lo encontró en Atocha, en la estación de trenes de Madrid.

"Fui a ver a la selección, que jugaba en Sevilla, y él dirigía a la Argentina. Me vio y me invitó a sentarme a tomar un café. Me acuerdo que me preguntó cómo eran las eliminatorias. '¿De local o de visitante?', le dije. 'De visitante te tiran flechas, leones, pumas y piedrazos. Y de local, sos local de verdad', y empezó a reírse. Pero después no lo vi más; son tipos raros, no lo ves en ningún lado", afirmó.

Tras esto insistió con la "publicidad" que se le da al ex adiestrador de Chile. "¿Pero a quién han televisado jugando en la B? ¡Ni a Mourinho...! No me lo explico", señaló.

Hace más de 10 años, "Coco" era el entrenador de los albicelestes cuando la Roja dirigida por Bielsa logró su primera victoria sobre ellos en partidos oficiales.