Esteban Paredes "no tendría problemas" en cederles la cancha a los jugadores de la U para el calentamiento

14:45 El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, dijo que no cederán la cancha del estadio Monumental.

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, aseguró que "no tendría problemas" en cederles la cancha a los jugadores de la Universidad de Chile para el calentamiento, en el marco del superclásico de mañana.

"Son temas netamente dirigenciales. Yo no tendría problemas en pasarles la cancha para que calentaran. Ni nosotros la ocupamos. Me da lo mismo que calienten en la cancha, no sé si influirá tanto", dijo.

Sin embargo, el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, denegó la solicitud de la "U" y la Anfp de ocupar la cancha del estadio Monumental.

Paredes también expresó su esperanza en anotar en el partido. "Sólo espero estar a la altura del partido y poder ayudar a mis compañeros a ganar el partido".

"Los goles a la Universidad de Chile son más importantes que los otros que he marcado. Por todo lo que representa el partido para el club y los hinchas", agregó.

El delantero aclaró que su intención más allá de anotar su gol número 15 a los azules, es obtener los tres puntos, y de paso ganar confianza de cara al duelo ante Corinthians por la Libertadores. "Mucho más que marcar mañana, quiero que el equipo ande bien y pueda marcar una diferencia en la cancha".

"Para nosotros es muy importante ganar mañana. Sabemos que tendremos una tarea muy dura el miércoles en Brasil y ganar el Superclásico puede ser una motivación grande para ese partido", expresó.