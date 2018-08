CNTV recibió denuncias por comentario de periodista de Canal 13 sobre el arengazo

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) recibió 13 denuncias en contra del periodista y comentarista deportivo Rodrigo Vera, esto por sus dichos a propósito del arengazo realizado por los barristas de Colo Colo en la previa del superclásico con Universidad de Chile.

Todo ocurrió en la edición matinal de Tele13, cuando el comunicador mostró las imágenes de las actividades de los hinchas albos. Allí dijo que "en el caso de Colo Colo va a haber lo que los propios hinchas denominan como arengazo. ¿Viste que no se puede llamar de la misma manera que el de los azules? El de la U es el banderazo, el de Colo Colo es arengazo y para algunos es lanzazo...".

La frase recibió las inmediatas críticas de los seguidores albos, que lo apuntaron como discriminador hasta como hincha universitario encubierto.

Según lo consignado por LUN , en los reclamos "principalmente denuncian discriminación, estigmatización y denigración hacia los hinchas de Colo Colo, porque estos dichos estigmatizan a los hinchas y aumentan la percepción negativa de la ciudadanía".

En declaraciones al mismo matutino, Vera se defendió y afirmó que el trozo del video que se viralizó en redes sociales cortó su declaración completa, donde aclaraba que "no todos los hinchas son iguales, pero hay algunos que se portan bien mal cuando ocurren este tipo de cosas".

"Me dio lata que me trataran de discriminador porque en el fondo los colocolinos creen que dije tal cosa, ¡pero no fue así! Cuando la gente ve el video completo queda claro que me refieron a la delincuencia, a los que tienen secuestrado el fútbol y que transforman los arengazos o banderazos en eventos delictuales, secuestrando micros y obligando a que un clásico se tenga que jugar a las 12:00, por ejemplo", expresó.

Vera insistió con que no es "hincha azul ni albo" y que una imagen suya que circula en las redes sociales con la camiseta de la U corresponde a la época en que jugó hockey patín por la Universidad de Chile, que era su casa de estudios.

El periodista afirmó que casos como estos demuestran que "las redes sociales son bien nocivas" y que tras esta polémica prefirió no revisarlas.