Superclásico: la U calentó en la cancha pese a la negativa de Colo Colo

Pese a la negativa de Colo Colo, el plantel de la Universidad de Chile sorprendió en la previa del Supercláscio cuando salió a la cancha del Monumental para realizar el calentamiento.

Una media hora antes del partido, los pupilos azules protagonizaron su desobediencia que dejó atónitos a los presentes en el estadio y el mismo equipo albo.

Cabe precisar que en tres ocasiones el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, se había negado a la solicitud de los azules. Primero fue el lunes, luego el miércoles tras el oficio de la ANFP y cinco minutos antes de que el elenco dirigido por Frank Darío Kudelka decidiera saltar al césped del Monumental.

Aníbal Mosa, ex presidente de Colo Colo, precisó que los azules entrenaron sin autorización esta mañana en la cancha. "No me parece lo que hace la U. Cuando uno invita a su casa debe respetar lo que le dicen, pero bueno lo importante es que hoy tenemos armas para ganar", dijo.