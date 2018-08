Kudelka: "Jugamos mal y eso no es culpa del arbitraje, aunque fue paupérrimo"

El entrenador del Club Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka criticó al arbitraje de Julio Bascuñan al analizar la derrota como visitante en el Estadio Monumental ante Colo-Colo por 1 a 0, aunque dijo que "jugamos mal y eso no es culpa del arbitraje".

El entrenador argentino inició la conferencia de prensa en el recinto albo reclamando a los periodistas deportivos de "por que siempre buscan culpables. No pudimos hacerlo, eso es todo".

Kudelka enfatizó que la "U" "fue un equipo lejano a lo que yo había pensado. No me alcanza con que hayamos sido ordenados. Creo que frente a un partido tan táctico, tan posicional, no sacamos ventaja frente a un tiro libre o una segunda jugada, porque estuvimos inmóviles y faltos de asociación".

El trasandino agregó que "no se logró concretar la idea inicial, en un partido que se juega de otra manera en lo emocional, y se pueda terminar con algo totalmente distinto a lo que se había planificado" acotó

Kudelka fue enfático "no era lo que queríamos, no era lo que pensábamos, y te reconozco que si tal vez si no hubiera sucedido ese gol (el tanto de Colo-Colo), porque el rival tampoco tuvo tantas chances de gol, nuestra idea era jugar en el terreno rival, llegar al arco rival, jugar, atacar" asumió.

Luego de las primeras preguntas, se le consultó a Kudelka por el rol del árbitro del partifo, Julio Bascuñan y su primera alocución fue "el arbitraje fue paupérrimo".

Sin embargo, Kudelka quiso hacer una diferencia respecto de sus opiniones "quiero dejar bien claro a todos, a todos, el arbitraje no tapa nuestros errores, no tapa nuestras formas equivocadas" dijo el técnico azul.

Ante la insistencia del porqué de estas críticas, Kudelka aclaró que a su juicio "hay dos jugadas claras, nítidas, las vi en reiteradas ocasiones antes de venir a la conferencia. Son dos jugadas determinantes, determinantes, que a lo mejor nos catapultaban a un triunfo o un empate, pero que pueden cambiar todo, y lo que digo es diferente a como jugamos, puede ser, pero el arbitraje tiene que ser justo, nada mas" reclamó el técnico argentino.

Kudelka insistió en el punto y resaltó que "pongo a disposición 5 minutos del partido, para quien quiera verlo, y si lo ve de otra manera no dice la verdad y son de esas jugadas que no se ven tanto, y por supuesto que no desmerezco el triunfo del rival, ni desestimo lo que nosotros no hicimos" se lamentó el director técnico de los azules.

Asimismo, Kudelka pidió comprensión con el jugador Rodrigo Echeverría, quien recibió una fuerte entrada al inicio del partido frente a albo, Dario Pérez, donde dijo "vean la jugada, porque a Echeverría ahora lo estan suturando. Vean la jugada, sencillamente porque me cuesta hablar, porque es muy raro que yo hable de los arbitrajes" inquirió.

A su vez, el entrenador azul advirtió "si alguno justifica que yo estoy llorando la derrota, no me conoce, pero que fueron alevosas las dos jugadas que les estoy hablando, las fueron. Otra cosa es mirar para el lado" apunto el ex Talleres.

También, pidió al menos tres veces que no se confundieran sus conceptos, afirmando que "no estoy diciendo que eso es distinto a que no tuvimos ocasiones de gol y posesión del balón. Pero ora cosa es el arbitraje" finalizó en este punto.

Kudelka defendió la alineación inicial señalando que "no me arrepiento de los jugadores alineados, porque tal vez en otra ocasión, se hubiera terminado con más goles en contra. Tengo situaciones cada día, como de que no nos llegó Beasejour, pero no justifica lo actuado".

El entrenador azul afirmó también que "creo que Valdivia tuvo buenos pasajes después del gol de ellos. No podemos jugar un partido donde somos muy ordenados para que el rival no nos haga daño, pero cuando teníamos la pelota seguimos marcando, seguíamos jugando a marcar. No pudimos plasmar la otra idea, y si hubieramos empatado, estaría diciendo lo mismo" sentenció Kudelka.

Por último, Frank Darío Kudelka aseguró que "nosotros vinimos a ganar el partido, no a esperar que no perdamos, porque irremediablemente cuando pasa eso, lo perdés Nos falto movilidad de juego cuando teníamos la pelota, no nos mostramos, no pudimos tener asociaciones, porque apostamos a la pelota larga y eso con jugadores altos, casi siempre la terminaban ganando ellos" dijo el técnico azul.