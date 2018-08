Soteldo: "Me quiero quedar en la U porque me he enamorado de este club"

El delantero de la U, Yefferson Soteldo, se refirió en una conferencia de prensa a la derrota en el superclásico ante Colo Colo, que llenó de críticas la forma de juego de los azules, a su continuidad en el club y además al duelo de este viernes de los universitarios ante Deportes Temuco.

Sobre el partido con Colo Colo salió al paso de los cuestionamientos y dijo que "creen que todo se perdió por perder un partido, Perdimos 1-0el clásico, con un gol que fue una casualidad, pero así son los hinchas".

Además el venezolano dijo, sobre el planteamiento de los azules en el Monumental, que "no teníamos que volvernos locos. Sabíamos que ellos tenían que salir. Jugamos de una manera más inteligente, pero cometimos errores. Teníamos que jugar más porque tenemos jugadores para hacerlo".

Soteldo también habló de su futuro en el club, en el que se encuentra a préstamo hasta diciembre. "Sé que puedo dar mucho más, pero también sé que puedo ser un aporte para el club" dijo el delantero, quien añadió que no se siente en deuda.

"Me quiero quedar en la U, porque me he enamorado de este club. No sé si me lo he ganado o no, pero siempre estoy trabajando para mejorar. Es una decisión que tiene que tomar el club" añadió.

Sobre el duelo con Deportes Temuco de este viernes, con el que los azules buscan sumar y esperar la caída de los de arriba de la tabla para acortar los 9 puntos que la distancian del líder, Universidad Católica, Soteldo dijo que "sabemos que tenemos que ganar porque siempre estamos obligados. Temuco es un equipo que se defiende bien" y añadió que "queremos ganar porque queremos seguir peleando el torneo".