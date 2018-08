Kudelka y críticas de Cooper: "Prefiero decir las cosas de frente y no a 7 mil kilómetros"

El DT de la U, Frank Darío Kudelka, respondió en una conferencia de prensa, a las palabras del panameño Arnaldo Cooper, quien abandonó el club luego de haber tenido escasa participación tanto con Guillermo Hoyos, como con el actual entrenador.

Cooper acusó, en una entrevista con La Tercera, que Kudelka le faltó el respeto y el DT dijo esta jornada que "cuando algo no me gusta, prefiero decir las cosas de frente y no a siete mil kilómetros de distancia".

"Es una lástima que no haya tenido la oportunidad de ser mejor con él para que no opine de esa manera. Por arriba de todos, más allá de la profesión, hay una persona. Y en ese sentido me molesta conmigo no hacerle entender que las cosas no son como él cree. Jugar o no jugar va más allá del respeto" dijo el DT azul.

"No lo ponía era porque estimaba que había otros mejor o que no me podía dar soluciones en determinados momentos. A veces vivimos muy rápido. Para mí es un jugador que, más allá de que vino tarde por estar en la selección… Y lo hablé profundamente con él, en cuanto a lo que veía bien y lo que veía mal. Pero hasta ahí queda. No voy a generar una discusión a distancia".

"A veces, cuando un jugador no es tomado en cuenta, recurre a este tipo de enojos. He tenido jugadores que al no estar conformes vienen de frente y no dicen las cosas cuando se van. Pero no son todos iguales. Si no poner a un jugador me hace irrespetuoso, entonces lo he sido con mucha gente" dijo.