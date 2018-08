Agustín Orion: "Yo estoy muy feliz acá en Colo Colo"

El arquero argentino Agustín Orion hoy habló de su continuidad en Colo Colo luego de la gran actuación en Sao Paulo donde permitió que el equipo albo, pese a la derrota frente a Corinthians, consiguiera pasar a cuartos de final de Copa Libertadores.

El portero del plantel albo también adelantó el duro encuentro que disputarán, en cuartos de final de Copa Libertadores, ante Palmeiras en el Estadio Monumental el próximo jueves 20 de septiembre.

En conferencia de prensa, el argentino comentó que el duelo ante los brasileños será una serie cerrada, al igual que con Corinthians.

"La serie será una serie cerrada como la que se dió con Corinthians, aunque faltan tres semanas, eso es mucho en el fútbol, aunque hay fecha FIFA" dijo el portero.

Además, el portero aclaró que no se ha hablado en el plantel privilegiar la Copa Libertadores por sobre el torneo nacional. Si estamos lejos, y por ahí si metemos unas victorias en fila podemos acortar la distancia para disputar el campeonato, porque tenemos partidos con Católica y Concepción, entonces podemos pensar en algo más" resaltó el trasandino.

Por otro lado, el meta fue consultado por su renovación en Colo Colo, señalando que está feliz en el cacique y que quiere seguir.

"He hablado con Marcelo (Espina, director deportivo de Colo Colo) y me ha manifestado las ganas que continúe, yo quiero continuar así es que he hablado con ellos y están las ganas de continuar y yo también quiero continuar, así es que no creo que después de algunas reuniones, podamos cerrar y seguir porque acá yo estoy muy cómodo y es el lugar donde quiero estar" puntualizó el ex arquero de Boca Juniors.