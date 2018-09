"El Trovador del Gol" enfrenta demanda por violencia intrafamiliar: “Quiénes me conocen saben que no sería capaz de algo así"

Alberto Jesús López, relator conocido como "El Trovador del Gol" está pasando por un momento complejo tras estar enfrentando una demanda por violencia intrafamiliar y otra por pensión alimenticia.

Rodrigo Moya, abogado de López, precisó a La Cuarta que el profesional también se encuentra en media de una disputa por el régimen de visitas con su hijo de 8 años. En este sentido, precisó que el proceso culminó hace tres semanas y ahora se estaría regularizando lo relacionado con “la pensión de alimentos, en virtud de que ha existido voluntad entre las partes".

Por otro lado, el jurista insistió que “El Trovador” aún no ha sido formalizado por la denuncia de violencia intrafamiliar. “El Ministerio Público a través de la Fiscalía Centro Norte inició una investigación preliminar por la denuncia de su ex cónyuge, pero quiero aclarar que a la fecha Alberto ni siquiera ha sido formalizado".

Fue el conductor quien a través de su cuenta de Twitter se refirió a lo que está ocurriendo, asegurando que “rechazo todo tipo de violencia ante cualquier persona y quiénes me conocen saben que no sería capaz de algo así. Por respeto a mi cónyuge y a mi hijo no daré mayores detalles", comentó.

Con ello, aseguró que todo se debió a ciertas “diferencias” en lo relacionado con su hijo.

“Tengo el derecho de ver crecer a mi hijo y no ser privado de aquello llevándoselo fuera del país de manera definitiva como ha sido la intención y que producto de eso se han generado estas diferencias", concluyó.

OTRAS DENUNCIAS

Sin embargo, esta no es la primera vez que el comentarista de CDF se ve involucrado en este tipo de hecho, pues en 2012 ya había sido denunciado por su pareja por maltrato. El 2013 lo mismo al igual que en 2017. Las tres acusaciones fueron retiradas pocos días después de interpuestas. Así lo confirmó el abogado del rostro televisivo.

"No es primera vez que la otra pa

rte retira las acusaciones, o no las ratifican, provocando la lógica incertidumbre en la otra parte", agregó Rodrigo Moya.