DT de la U de Chile y la suspensión de dos fechas: “Es injusto”

16:53 Frank Kudelka no ocultó su pesar por recibir el castigo por parte del Tribunal de Disciplina. "Alguna vez me equivoqué con algún árbitro y a lo mejor estoy pagando ahora que no hice nada”, sentenció.

El técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, se refirió a la sanción de dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina tras el Superclasíco, afirmando que es un castigo injusto.

"Alguna vez me equivoqué con algún árbitro y a lo mejor estoy pagando ahora que no hice nada. Es injusto, se ha equivocado, pero a lo mejor no debí haber ido ahí. No dije lo que se escribió, lo que sí le dije al línea algo que no me pareció de la forma en que nos trató, pero no lo comentaré para no alimentar más el tema", expresó el entrenador.

"El primer equivocado fui yo en ir ahí. No insulté, no agravié, si hice gestos ampulosos, y después hablé en una conferencia de prensa en la que lo más probable es que al árbitro no le gustó lo que dije", agregó.

Y no se quedó ahí pues, envió un claro mensaje a la comisión de árbitros: "Para quienes estén a cargo de los árbitros, ya basta. No quiero mirar en el plato ajeno, pero ya basta. No lo traslademos a todos los partidos. Quienes tienen las atribuciones de tomar las decisiones, los vamos a respetar, pero ya basta, no lo llevemos a todos los partidos",