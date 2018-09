Nicolás Tagliafico y el fracaso de Sampaoli con Argentina: "Perdió su identidad"

19:36 El nuevo capitán de la selección albiceleste analizó el mal desempeño del equipo en el Mundial de Rusia, donde afirmó que el entrenador no pudo mostrar lo mismo que en Chile y el Sevilla.

El jugador argentino Nicolás Tagliafico, que será el nuevo capitán del equipo albiceleste ante la ausencia de Lionel Messi, analizó el fracaso del entrenador Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista a Clarín , el futbolista habló sobre el mal torneo que realizaron los trasandinos, donde apenas clasificaron a octavos de final y donde terminaron siendo superados por Francia, el equipo que finalmente se llevó la Copa del Mundo.

"Arrancamos mal. Eso nos exigió aún más. Le ganamos a Nigeria por ese plus que pusimos, pero yo sentí que no había una base formada donde se podía decir que estábamos jugando como queríamos. Se ganó con el corazón. Luego nos tocó el que sería el campeón y al no tener esa base y esa fuerza interior, quedamos afuera", expresó.

Tagliafico agregó que "eso que pasa cuando salís a la cancha y sabés que vas a ganar porque el equipo tiene una identidad y una idea de juego. En la Selección Argentina no la había y se notó. Ya está. Hay que dar vuelta la página y empezar este nuevo ciclo".

Por el casildense, el jugador afirmó que "Jorge no terminó de jugar como él quería. Tuvo que cambiar y, al hacerlo, perdió su identidad. No terminó jugando como en Sevilla o en Chile. Tuvo que cambiar y se salió de su libreto, de su idea de juego".

"Por momentos, nos sentíamos desequilibrados por jugar de una manera y pasar a hacerlo de otra. De jugar con extremos a hacerlo con dos 9 o con un falso 9. Un partido con doble 5 y al siguiente con uno solo. Nunca terminamos de reafirmar lo que se quería. Todo eso generó dudas y en un Mundial no podés tenerlas porque pasa lo que pasó. No hubo discusiones, pero sí diálogo de ida y vuelta entre los jugadores y el cuerpo técnico para dejar las cosas en claro y tener un poco de tranquilidad adentro de la cancha", añadió el capitán.