Del Potro pasó a la final del US Open tras el abandono de Nadal

Casi una década después de su consagración en el Abierto de Estados Unidos, Juan Martín del Potro jugará su segunda final de Grand Slam.

El argentino accedió al duelo por el título de su torneo favorito cuando Rafael Nadal abandonó por una lesión en la rodilla derecha después del segundo set el viernes.

Del Potro ganaba 7-6 (3), 6-2 cuando el reinante campeón y número uno del mundo no pudo continuar.

"No es la mejor manera de ganar un partido", dijo Del Potro. "Me gusta jugar contra Rafa porque es el tenista más luchador. No me gusta verlo sufrir y estoy triste por él".

El español había recibido tratamiento en la rodilla que le había afectado en rondas previas del torneo. Casi no se podía desplazar durante el segundo parcial.

Fue el segundo abandono de Nadal en un grande esta temporada. También lo hizo en los cuartos de final del Abierto de Australia ante Marin Cilic. Pero luego acudió al Abierto de Francia para conquistar su 11mo título en la arcilla de París.

Nadal venció a del Potro en las semifinales del año pasado y vapuleó a Kevin Anderson en la final para su tercer título del US Open.

Desde los cinco títulos seguidos ganados por Roger Federer entre 2004-08, nadie ha pido revalidar el título en el último grande de la temporada.

Esa racha de Federer fue interrumpida al año siguiente al perder ante Del Potro, el único título del argentino en un Slam. El tercer cabeza de serie había perdido ante Nadal en sus últimos tres enfrentamientos, todos en las grandes citas.

"Estoy feliz de volver a la final", dijo Del Potro. "Tiene gran significada, no me esperaba volver a una final de Grand Slam. Este es mi torneo favorito y mis mejores recuerdos son los de 2009 aquí. Pero un niño, y ahora soy más viejo".

Novak Djokovic y Kei Nishikori disputaban la otra semifinal.