Kudelka tras empate con Palestino por Copa Chile: "Necesitamos más trabajo y convencimiento"

Universidad de Chile y Palestino empataron 1-1 en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Chile jugado esta tarde en el estadio Nacional.

Al término del encuentro, el DT azul Frank Kudelka, atendió a los medios y analizó el empate frente a los árabes en Ñuñoa.

"Nuestra ideología apunta a ser un equipo ofensivo, pero necesitamos más trabajo y convencimiento para buscar el resultado" señaló delante de la prensa el entrenador de los azules.

Kudelka, enfatizó que lo que más necesita para ver los resultados es tiempo, valorando el trabajo del equipo por mantenerse en carrera por Copa Chile, "Mago no soy, las cosas se necesitan con tiempo, pero por mientras estamos en una semifinal de Copa Chile, donde varios no están".

Añadió además, "no estoy molesto pero necesitamos más trabajo y convencimiento para que se vaya a buscar el resultado, tomar riesgos. Hoy tuvimos un error estratégico. El rival nos pasaba con balones aéreos. No es molestia, pero en mi sentir no necesito que me hagan un gol para salir a lo que tengo que hacer".