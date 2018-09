Reinaldo Rueda justificó la suspensión de la práctica en Corea

09:32 "El desgaste de Japón fue alto (...) Era un crimen venir a Corea y no conocer algo, los jugadores ya llevaban 8 días de concentración y por eso decidí no entrenar", dijo el técnico.

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, justificó la suspensión del entrenamiento de ayer, en la previa del duelo contra Corea del Sur este martes.

"Dimos libre por todo lo que significó la suspensión del amistoso con Japón, también por el viaje acá a Corea, el grupo se mostró muy bien e intenso por eso la decisión de complementar con tiempo libre", dijo el DT.

"El desgaste de Japón fue alto y consideramos que era mejor no entrenar por todo el desgaste mental. Era un crimen venir a Corea y no conocer algo, los jugadores ya llevaban 8 días de concentración y por eso decidí no entrenar", agregó.

Rueda también fue consultado por el sorpresivo viaje de Alexis Sánchez a Chile, a quien no nominó para la gira a Asia para cuidar su estado físico.

"En la nómina de 24 convocados se han caído dos, esta conferencia es para hablar del partido, Alexis no figura y su situación no tiene nada que ver con este juego", comentó.

El entrenador destacó del rival que "es un equipo que se viene analizando hace varias semanas, sabemos que hay un cambio de cuerpo técnico que está implementando conceptos diferentes a la Corea del Mundial, pero es un equipo que está pasando por un gran momento. Hubo un gran comportamiento de Corea en el Mundial, con gran dinámica. Sabemos que con Paulo Bento tendrá nuevos conceptos".