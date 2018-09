Premios FIFPro: Arturo Vidal fue nominado en la categoría mejor volante

Tras los votos de casi 25.000 futbolistas profesionales de 65 países diferentes, la FIFA y el sindicato mundial FIFPro dieron a conocer este lunes los 55 aspirantes a formar parte del mejor once que se dará a conocer durante la gala de los premio 'The Best' del próximo 24 de septiembre en Londres.

Entre ellos destacan los habituales Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Neymar y Antoine Griezmann, entre otros.

A su vez, Chile asoma con la presencia Arturo Vidal en la categoría de mejor volante. Por su parte, Alexis Sánchez del Manchester United no fue considerado.

Nominados

Porteros: Gianluigi Buffon (PSG-Juventus), Thibaut Courtois (Real Madrid-Chelsea), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid) y Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Defensas: Jordi Alba (FC Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Dani Alves (PSG), Diego Godín (Atlético), Mats Hummels (Bayern), Dejan Lovren (Liverpool, Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (Everton-FC Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Gerard Piqué (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Kieran Trippier (Tottenham), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Inter-Atlético) y Kyle Walker (Manchester City).

Volantes Sergio Busquets (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Andrés Iniesta (Vissel Kobe-FC Barcelona), Isco (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (FC Barcelona), David Silva (Manchester City) y Arturo Vidal (FC Barcelona-Bayern).

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus-Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atlético), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern), Romelu Lukaku (Manchester United), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) y Luis Suárez (FC Barcelona).