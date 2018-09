Paulo Bento: “Chile es más fuerte que el equipo costarricense”

15:52 El técnico de Corea del Sur sostuvo que la Roja será más complicado que Costa Rica. Además, no confirmó la titularidad de Son Heung-Min

El técnico de Corea del Sur, Paulo Bento, sostuvo que el duelo de este martes ante la selección chilena será más complejo que ante Costa Rica del pasado viernes, dejando de manifiesto que respeta al elenco dirigido por Reinaldo Rueda.

“Chile es más fuerte que el equipo costarricense, así que tenemos que estar más fuertes. Hicimos un gran trabajo", comentó el entrenador portugués, según consignó ‘CDF’.

A su vez, se refirió al desgaste del equipo, que viene de jugar la Copa del Mundo y ocho elementos los Juegos Asiáticos, en el que resultó campeón y, de paso, permitió Son Heung-Min no realizar el Servicio Militar.

"Soy consciente de que los jugadores que estuvieron en los Juegos Asiáticos no tuvieron suficiente descanso. Haré la lista del partido después del entrenamiento de este lunes... Nuestros atacantes están activamente presionando la primera línea, eso conduce a un movimiento organizado", remarcó el DT, quien no ratificó a Son Heung-Min en el once estelar.