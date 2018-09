Piloto que apretó el freno de su rival en plena carrera ofreció disculpas

El piloto italiano Romano Fenati se disculpó por haber apretado el freno de su compatriota Stefano Manzi durante el GP de San Marino del Moto 2.

Esta jornada, luego del lamentable episodio, Fenati fue expulsado de su equipo y el piloto entregó su versión.

“Me disculpo con el mundo del deporte. Esta mañana con una mente más lúcida, pienso que me hubiera gustado que haya sido simplemente un mal sueño. Pienso y pienso en ese momento. Hice un gesto vergonzoso, yo no fui hombre” dijo el piloto de 22 años.

Fenati, sin embargo, atribuyó su actitud a una acción previa de Manzi, que terminó con ambos fueras de la pista y penalizado y, sostuvo que “mi intención no era lastimar al piloto, sino que quería hacerle entender que lo que él hizo era peligroso y que yo también podría haber hecho algo similar a lo que él hizo. No quiero justificarme, sé que mis acciones no son justificables, sólo quiero disculparme con todos”.

“Quiero pedir disculpas a todos los que creyeron en mí y a todos los que se sintieron heridos por mi acción. No soy así, la gente que me conoce lo sabe” añadió.