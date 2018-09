El curioso diálogo que se filtró de la transmisión del duelo entre Chile y Corea del Sur

Una curioso diálogo se vivió durante el encuentro entre Corea del Sur y Chile, cuando el comentarista y periodista deportivo, Aldo Schiappacasse, le infomó a sus compañeros del camión de la transmisión, que escuchaba todo lo que conversaban, informó LUN.

"Te puedo repetir las tallas: coreanos cu.. no cachan nada, pu.. los hueones lentos, son más lentos que la defensa de Curicó" dijo Schiappacasse.

El audio no se escuchó en la transmisión televisiva de Chilevisión, pero sí por internet, donde algunos hinchas registraron el momento.

Marco Antonio Cumsille, productor ejecutivo del área deportiva de Chilevisión, dijo a LUN que "no fue problema de que se nos quedó el micrófono abierto. De hecho ese diálogo no salió al aire por televisión, en Chile no se escuchó. Lo que pasó fue que una señal pirateada se colgó porque nuestro proveedor no la encriptó".