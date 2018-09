Charles Aránguiz aclaró malentendidos racistas

Para evitar acusaciones de racismo, el jugador Charles Aránguiz aclaró las bromas que le hicieron sus compañeros cuando le pidieron que "abriera los ojos" durante un paseo por Corea del Sur.

A través de su cuenta de Instagram y usando una camiseta de su ex compañero del Bayer Leverkusen, Son Heung-Min, "El Príncipe" explicó que "desde pequeño mis amigos me dicen chino por mis ojos chiquitos y por eso mismo mis compañeros se reían y decían que abra los ojos, pero al parecer se mal entendió. No era algo con mala intención al país que estábamos visitando o su gente, sólo era una broma para mí. Si alguien se molestó le pido disculpas, pero nunca quise molestar a nadie. Mis respetos y mi cariño. Bendiciones y paz para todos".

El ex compañero de Aránguiz en la selección, Marcelo Díaz, no dejó pasar la oportunidad y lo troleó.

"Yo pensé que te decían chino por los ojos azules wn. Podrías traducirlo a coreano, así te pueden leer en Asia también", escribió.

Previo al partido con el equipo surcoreano, Diego Valdés se vio envuelto en una polémica, luego que "se rasgara sus ojos" en una fotografía con un hincha.