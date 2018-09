Johnny Herrera y castigos del superclásico: "A nosotros nos dan las penas del infierno"

16:21 "Son cosas que a veces uno no entiende; ojalá no sea un tipo de persecución" dijo el capitán de la U por la suspensión de dos partidos del DT Azul, en comparación con la sanción al Estadio Monumental por los disturbios en el superclásico.

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, manifestó que el equipo aún tiene la opción de quedarse con el título, resaltando que se está peleando en dos frentes ya que, también está en semifinales de Copa Chile.

"La situación no es tan grave, estamos peleando en las dos competencias. Todavía no nos den por muertos todavía queda campeonato y no estamos tan lejos de los punteros. Estamos plenamente vigente en la disputa del campeonato, pese a que no hemos encontrado una línea de fútbol, hemos obtenido buenos resultados", expresó.

A su vez, el golero se refirió al castigo que recibió Colo Colo por los incidentes del Superclásico. “A nosotros nos dan las penas del infierno por una patada o un reclamo y en cuanto al arbitraje no pasa nada .A mí me partieron la cabeza de un piedrazo en el clásico anterior y no salió en ningún informe.. a nuestro DT por mucho menos le tiran dos fechas... son cosas que a veces uno no entiende; ojalá no sea un tipo de persecución".

Mientras, al ser consultado sobre lo ocurrido en el caso de la demanda de Mauricio Pinilla contra Universidad de Chile, resaltó que se dio lo esperado.

“Se dio lo que todos pensábamos que iba a pasar. Ambas partes no actuaron de buena forma, por lo que se veía venir todo este embrollo. Que la justicia haga lo suyo. Una pena por Mauricio y por el club, a ambos le tengo extremadamente mucho cariño. Que sea la mejor solución para cada lado".