Enrique Osses: "En Chile el arbitraje no está preparado para el VAR"

A propósito de la primera experiencia de VAR en Chile, que se llevará a cabo el próximo jueves en el marco del duelo entre Colo Colo y Palmeiras por la Copa Libertadores, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses, comentó sobre el uso de la tecnología en el país, resaltando que aún no están dadas todas las condiciones para implementarla.

“En Chile el arbitraje no está preparado para el VAR, no ha recibido ningún tipo de capacitación, ni siquiera conoce el protocolo de parte del IFAP. Sería perder el tiempo en este minuto porque no sabemos si la tecnología va a ser ocupada", expresó el exárbitro en diálogo con ‘Al Aire Libre de Cooperativa’.

"Si queremos iniciar este camino debemos comenzar a capacitar gente desde el próximo año. Se ha dado muchas veces que un buen árbitro no es un buen VAR, me imagino que con el tiempo tenemos que empezar con esta búsqueda, selección y perfeccionamiento, porque la clave del éxito del proyecto es el entrenamiento de los árbitros”, agregó.

No obstante, existe un consenso para implementar el sistema en el futuro, por lo que se está trabajando en un informe para poder comenzar a utilizarlo en 2019 y totalmente en el 2020.