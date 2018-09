Claudio Bravo: "Me encantaría volver a jugar la Copa América"

Claudio Bravo se encuentra iniciando su proceso de recuperación tras su lesión en el tendón de Aquiles, que lo tendrá alejando un par de meses de las canchas. Y en ese proceso, el meta del Manchester City rompió el silencio y se refirió a diversos temas, resaltando que le dolió no estar en el Mundial de Rusia.

“He tenido que sobreponerme a cosas mucho más fuertes en el fútbol. Esta es una lesión, algo que siempre puede pasar en nuestra profesión”, sostuvo en diálogo con ‘Revista Caras en cuanto a los momentos más complicados de su carrera.

No obstante, resaltó que “más me dolió no clasificar al Mundial que la lesión, debimos estar ahí”.

Mientras, en relación a su futuro, el meta sostuvo que espera poder recuperarse de su lesión lo antes posible para poder volver a jugar y, de paso, reconoció que le encantaría disputar la próxima Copa América.

"Quiero realizar todo el proceso de recuperación, comenzar a entrenar cuando los médicos lo autoricen y retomar mi trabajo en mi club. Tengo contrato hasta mediados del 2020 y estoy feliz donde estoy, trabajando al mejor nivel, con buenísimas personas y profesionales, en una ciudad que como familia, nos agrada muchísimo”, sostuvo.

“Si me preguntas por algo más concreto, me encantaría volver a jugar la Copa América el próximo año para ganarla nuevamente", agregó.