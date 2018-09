Columnista de Marca cuestionó aporte de Vidal al FC Barcelona

El diario deportivo madridista Marca publicó una columna de opinión en la que cuestiona el real aporte que podría significar el seleccionado nacional Arturo Vidal en el funcionamiento del Barcelona.

En el texto, Marca asegura que Vidal "no saldrá bien parado" en su pasos por el cuadro azulgrana.

"Lo del chileno con el Barça no lo acabo de entender. No encaja, no complementa y desde luego no es un factor diferencial", comienza el artículo divulgado por el citado medio.

“20 millones, 31 años y un contrato firmado de tres temporadas. Con problemas de rodilla en su currículum. En cuatro partidos Valverde lo ha utilizado poco más que para asegurar resultados en los instantes finales de los partidos", complementa.

Para profundizar en el análisis, Marca explica el escaso tiempo que ha jugado el ex Bayern Munich en la actual temporada de la Liga española, donde todavía no alcanza a completar un partido entero entre todos los minutos que ha sumado.

“Me temo que el rendimiento de Vidal será examinado con lupa y que el centrocampista no saldrá bien parado. En el Barça se juega a otra cosa. Lo sabe bien Paulinho, que empezó como un tiro pero terminó generando más dudas que realidades", señala el rotativo.

En el cierre de la columna, el diario español asegura que con el chileno pasará lo mismo que con Paulinho, quien no alcanzó a completar un año en el equipo y volvió al fútbol chino debido a sus problemas para aclimatarse en el club.

“(Vidal) No tiene ADN Barça y no vive sus mejores años como futbolista. Se le nota desubicado, seguramente en plena fase de adaptación, pero por sus características ese proceso se alargará más de lo adecuado. Y en el Barça ya se sabe que no hay mucha paciencia. Que se prepare el rey Arturo porque le espera un inicio difícil. Veremos si se queda solo en eso", concluye.