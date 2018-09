FIFA sancionó de por vida a tres funcionarios por escándalo de corrupción

La Comisión de É?tica de la FIFA sancionó de por vida a tres funcionarios involucrados con escándalos de corrupción relacionados con el ente rector del fútbol mundial.

El órgano de decisión de la Comisión de É?tica resolvió sancionar a Aaron Davidson, ex presidente de la antigua North American Soccer League (NASL) y de la empresa de marketing deportivo Traffic Sports USA; a Costas Takkas, ex dirigente de la CONCACAF; y a Miguel Trujillo, ex agente de partidos de la FIFA y propietario de consultoras deportivas.

A los tres se los encontró culpables de cohecho y corrupción, por lo se les impuso además una multa de un millón de francos suizos (US$ 1,03 millones).