Hockey Masculino: Chile igualó sin goles ante Uruguay en el Hockey Series Open

La selección chilena de hockey césped no pudo sumar su segundo triunfo consecutivo en el Hockey Series Open masculino 2018-19. En el cierre de la jornada de miércoles igualó sin goles ante su similar de Uruguay.

El compromiso se llevó a cabo en el Prince of Wales Country Club fue intenso y disputado, en el que los nacionales no pudieron superar la férrea defensa de los cimarrones, no pudiendo anotar pese a tener buenas ocasiones de convertir.

De esta forma, los nacionales no pudieron refrendar con una nueva victoria la buena actuación de la primera jornada, en la que golearon por 7-0 a Perú.

El próximo desafío de Chile será este jueves a las 18 horas ante su similar de Bolivia.