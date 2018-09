Claudio Palma contra Fox Sports: "Todos mis relatos los mutean"

El relator deportivo Claudio Palma expresó toda su molestia contra Fox Sports, señal donde trabajó en la transmisiones de la Roja y de los chilenos en las copas internacionales.

En su cuenta de Facebook, el ex CDF señaló que estaba extrañado que el canal de cable quisiera "borrar su pasado" al sacar su voz en los recuentos de la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores.

"En Fox Chile han repetido hasta la saciedad la campaña de Colo Colo en la Copa. Hasta ahí, todo bien. Lo curioso es darse cuenta de que todos mis relatos los mutean, como si quisieran borrar mi paso por aquel canal. Saludos a los mediocres que siguen ahí y que juegan a ser jefes", afirmó.

Palma, que se trasladó a Chilevisión para transmitir los partidos de la selección junto a Aldo Schiappacasse, afirmó a La Tercera PM que la eliminación de sus relatos es algo "para la risa". "CDF jamás hizo algo así", expresó.

"Me parece sorpresivo. En estos días se le ha dado mucha cobertura al partido de Colo Colo y hacen recuentos desde primer partido hasta la penúltima fase. Me llama la atención que hayan muteado. Salí de buena manera del canal. Por eso me parece extraño", agregó.

El relator también dijo que "si muestran el Festival de Viña no van a sacar al animador… Me imagino a Colo Colo campeón en esta Copa, en una actuación histórica y los compactos sin mi voz. Borrarla es no saber nada de tele. Es un egoísmo tremendo. Me parece insólito poner seis partidos con música de fondo".