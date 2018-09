Christian Vilches: “En este momento, mi futuro es incierto”

El zaguero Christian Vilches se refirió a los complicados meses que pasó tras el 7-0 que le propinó Cruzeiro por la Conmebol Libertadores, donde fue sindicado como uno de los grandes responsables de la caída y del mal momento del equipo.

"Salí adelante con la ayuda de varios. Con psicólogos que nos fortalecen. Y con el trabajo, que es lo mejor para revertir situaciones negativas. Es la mejor forma de luchar contra eso", expresó el defensa en rueda de prensa.

“No sé si me hundí tanto después del 7-0, pero sí me sentí muy responsable de lo que sucedió. En el momento, uno lo ve muy crítico. Después, en la semana, uno de da cuenta de que está expuesto al error. No creo que sea el primero al que le pase. O el último. Quizá me pasa más adelante. Son momentos, es fútbol", agregó.

En otro tema y pensando en el duelo del domingo ante Universidad de Concepción, lamentó la ausencia de Jean Beausejour.

"La ausencia de Jean es bastante sensible. Hay que suplirlo, nos encantaría contar con él, pero tenemos que afrontar los partidos sin él".

Finalmente, reconoció que todavía no sabe nada respecto a su continuidad en Universidad de Chile ya que, su vínculo finaliza a fin de temporada. “En este momento, mi futuro es incierto. Estoy preocupado de disfrutar estos meses que me quedan y dejar todo en manos de Dios. Estoy en un momento de mi vida en el que vivo el día a día. Pensar en el futuro me perjudica. Hay que tener fe nomás".