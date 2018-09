Tiger Woods logró su primera victoria después de cinco años

"¡Tiger! ¡Tiger!". La marea humana que siguió cada paso de Tiger Woods en el East Lake Golf Club de Atlanta estalló en júbilo cuando el estadounidense acertó su último putt y completó uno de los regresos más espectaculares que recuerde el deporte en los últimos años. Tras cuatro operaciones de espalda, escándalos de alcohol, sexo y fármacos y una espera de cinco años o 1.876 días, el ex número uno del mundo volvió a ganar un título.

Después de hundirse física y emocionalmente, de haber estado a punto de dejar el deporte, la superestrella del golf está de regreso a sus 42 años. Lo celebraron los miles de espectadores que convirtieron el campo de Atlanta en una especie de estadio de fútbol. Pero también millones de fans en todo el mundo y numerosas personalidades del deporte: desde colegas del golf como el norirlandés Rory McIlroy hasta el tenista español Rafael Nadal o el futbolista galés Gareth Bale. "No puedo creer que lo haya logrado. Es un regreso increíble", dijo el ganador de 14 "majors" con la voz entrecortada en la ceremonia de premiación.

La victoria de Woods ya era prácticamente un hecho tras iniciar la jornada del domingo con una ventaja de tres golpes sobre sus perseguidores. Al "Tigre" nunca se le escapó un torneo al que llegó a la jornada final como líder con más de dos golpes de ventaja, y eso no iba a cambiar a sus 42 años. Aún así, las emociones del hoyo final fueron fuertes. Al conectar el último putt, Woods alzó los brazos y comenzó a repartir abrazos: a su caddy, a sus rivales, a su novia... "La gente que estuvo cerca mío sabe todo que lo tuve que vivir. También muchos jugadores que me ayudaron realmente en este proceso".

La victoria en el Tour Championship supone el primer título de Woods desde que ganó en agosto de 2013 el Bridgestone Invitational en Akron, Ohio. El estadounidense alcanzó además los 80 trofeos en el PGA Tour para volver a tener en la mira el record de 82 victorias de su compatriota Sam Snead. "He estado cinco años con el 79 clavado. Poder llegar ahora a los 80 títulos se siente espectacular", dijo Woods. "Sam todavía está por delante mío, pero tengo la posibilidad de seguir jugando golf y tal vez poder superar esa cifra. Aunque ya siento que soy muy afortunado con todo lo que he vivido y superado. Me siento muy afortunado".

Woods se embolsó 1,62 millones de dólares con su victoria en el torneo por delante de sus compatriotas Billy Horschel y Dustin Johnson, quien con su tercer lugar recuperó el número uno del mundo. Pero el premio mayor para Woods pasa por otro lado. "Mi cuerpo era una ruina", llegó a reconocer sobre su situación hace un año y medio. Hubo días en los que el estadounidense apenas podía levantarse por su cuenta de la cama. Y en mayo del año pasado, cuando un mes después de su cuarta operación, fue detenido dormido al volante y con el motor encendido, muchos pensaron que ya no volvería a pisar un campo de golf. Muchas preguntas rondaban en la cabeza del astro caído en desgracia: “¿Voy a poder volver a sentarme o caminar sin dolor? No quería vivir de esa manera", recordó sus temores. "¿Así será el resto de mi vida? Sería un resto de mi vida muy duro". Pero Woods se recuperó en lo físico y lo anímico. Volvió a jugar en noviembre 2017 en Bahamas y desde entonces exhibió un crecimiento progresivo pero sostenido. En el British Open acabó en sexta posición y en agosto finalizó segundo en el PGA Championship, a un paso de ganar su decimoquinto "major". Sus actuaciones le permitieron saltar del puesto 1.199 del ranking mundial al 13 que ocupa ahora tras su título. Y posiblemente siga creciendo. Pero la vida del deportista es vertiginosa y Woods no tendrá mucho tiempo para celebrar, porque desde este viernes disputará la Copa Ryder en París. Será su regreso al prestigioso torneo que enfrenta a Europa y Estados Unidos por primera vez desde 2012 y el mundo del golf ya se frota las manos.