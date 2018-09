Mayne Nicholls: "Me motiva la opción de volver a la ANFP"

Cuando restan alrededor de dos meses para la próxima elección de la ANFP, un insospechado nombre hasta hace un tiempo comenzó a irrumpir con fuerza. Se trata de Harold Mayne-Nicholls, quien comandó los destinos del organismo rector del fútbol chileno entre 2007 y 2011 y tras su salida, aseguró que no volvería más, situación que podría cambiar.

"Todavía la decisión no está 100% tomada, lo que sí ha pasado es que en distintas reuniones, en distintos momentos que me he encontrado con dirigentes del fútbol y se ha hablado de esta posibilidad. Y eso me ha motivado, me ha hecho pensar volver a la ANFP", expresó en entrevista con el ‘Diario Concepción’.

"Sería bueno trabajar con algunos clubes que les interesa mucho fortalecer todo lo que dice relación con la imagen del fútbol, externa sobre todo. Estamos esperando que pasen los días, seguir juntándome con más gente y recogiendo opiniones antes de tomar una decisión final", agregó.

A su vez, en cuanto a su pasada determinación de no volver a dirigir la ANFP, Mayne-Nicholls puntualizó que "los escenarios van cambiando. Si bien siempre dije que era difícil, ahora parece que hay más posibilidades que antes, porque habría opciones de seguir trabajando por el beneficio de la actividad, y eso me ha motivado harto".

"He escuchado a mucha gente que me ha dicho que sería positivo, y eso es un tremendo aliciente. El apoyo de algunos ha sido muy fuerte, no quiero nombrarlos todavía porque puede que no se materialice, pero al haber una intención tan patente, tan importante, uno empieza a repensar las cosas".

Mientras, ante la opción de ser oposición de Arturo Salah, puntualizó que “nunca me ha gustado eso que en el fútbol exista oposición, pues creo que en este deporte solo se da en la cancha. Ahí quieres ganar, y quien está del otro lado también. El tema pasa por otra cosa: hay gente que tiene ciertas ideas, y personas que manejan unas distintas. Ya veré qué resolución tomo, y de acuerdo a eso, a las ideas que tengo yo y la gente que quiere que vaya del fútbol. No me gusta dividir entre sector oficialista, oposición”.

Finalmente, remarcó que en caso de postularse y ganar la elección, su idea es poder mantener el proceso de la selección que encabeza el colombiano Reinaldo Rueda.

“Llegado el momento, si es que ocurre, me gustaría hablar con él. Con Reinaldo nos conocemos hace casi 20 años y me parece que está haciendo un buen trabajo. Lo óptimo sería que continuara”.